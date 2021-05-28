Була вся в крові: житель Дніпра побив жінку та запхав до авто

У Дніпрі правоохоронцям повідомили про чоловіка, який запихав до автомобіля побиту жінку. Вони його швидко знайшли та затримали. Куди він віз потерпілу – невідомо.

Коли помаранчевий автомобіль ВАЗ 2101 зупинили, у ньому була закривавлена жінка. Це трапилося 27 травня.

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Заявник зателефонував на гарячу лінію "102" та сказав, що на його очах силою запхали жінку до автомобіля. Також повідомив, що жінка була вся в крові та її повезли в напрямку вулиці Канатної.

Патрульні одразу почали обстежувати прилеглу територію. Коли автомобіль знайшли, його зупинили на вулиці Васильківській. У салоні була 27-річна жінка з ранами та слідами крові на одязі.

За кермом був її співмешканець, який зізнався в тому, що побив жінку. Тому його затримали та передали слідчо-оперативній групі.

Потерпілій викликали швидку допомогу. Коли лікарі приїхали, їй надали першу допомогу та госпіталізували. У жінки діагностували закриту черепно-мозкову травму та пошкодження м'яких тканин голови.

Правоохоронці зазначили, що чоловікові загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень. Однак чи відкрили кримінальне провадження – невідомо.