Жила у трьох століттях: найстаріша у світі жінка померла у віці 127 років – фото

У Таджикистані померла найстаріша в світі жінка – 127-річна Фотіма Мірзокулова. Вона народилася у 1893 році та встигла пожити у 3 століттях.

Померла Фотіма минулого тижня, пише Daily Mail. У суботу, 25 січня, її поховали у рідному селищі Дахна, що на півночі країни.

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Жінка, яка стверджувала, що була найстарішою у світі, померла на 127-му році. Ймовірно вона була останньою жінкою, яка народилася у 19-му столітті,

– пише видання.

У паспорті Фотіми записано, що вона народилася 13 березня 1893 року за часів царської Росії. Відтак, вона пережила радянську епоху і дочекалася незалежності Таджикистану у 1991 році.



Паспорт Фотіми Мірзокулової

Жінка все життя працювала у колгоспі. Також вона була двічі одружена – має 8 дітей, понад 200 онуків, правнуків і праправнуків. Що цікаво, останній син Фотіми народився, коли їй було 66 років.



Фотіма Мірзокулова померла у віці 127 років / фото з твіттера

Зауважимо, за даними Книги рекордів Гіннеса, наразі найстарішою жінкою у світі вважається 117-річна Кане Танака з Японії.