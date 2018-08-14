Жилмар залишив посаду головного тренера ФК "Львів" через неочікуване рішення ФФУ

У вівторок, 14 серпня, ФК "Львів" припинив співпрацю із бразильським тренером Жилмаром Тадеу да Сілва. Причиною став лист від Федерації футболу України на адресу клубу.

У понеділок, 13 серпня, на адресу ФК "Львів" надійшов офіційний лист Федерації футболу України. У ньому зазначається, що Жилмар не може бути головним тренером клубу УПЛ, адже головний тренер повинен мати чинну ліцензію УЄФА категорії "ПРО" або на момент заявки розпочати навчання на курсах з програмою УЄФА з навчання тренерів для отримання цієї ліцензії, а також мати п’ятирічний досвід роботи головним тренером на професіональному рівні. У Жилмара необхідних вимог не було дотримано.

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"Керівництву не зрозуміло, чому відповідні органи не попередили клуб про неможливість працевлаштування Жилмара на посаду головного тренера ще у міжсезоння. ФК "Львів" дотримався усієї необхідної процедури стосовно подання документів тренера до Комітету з атестації футбольних клубів ФФУ та Прем’єр-ліги. Фактично ми звернулися до ФФУ перед початком сезону із запитом щодо можливості тренера виконувати свої обов’язки. Ми не знаємо, чому відповідь на це питання ми отримали лише зараз. Лише зараз, після чотирьох зіграних матчів і перед надважливою грою з "Шахтарем", нам повідомили таке шокуюче рішення. Причому, згідно цього листа, документи Жилмара, що підтверджують рівень його тренерського фаху, навіть не можуть бути прийнятими до відома. Тому що в КОНМЕБОЛ та УЄФА відсутня угода про взаємне визнання кваліфікації тренерських дипломів", – заявив генеральний директор ФК "Львів" Андрій Паньків.

При цьому керівництво клубу отримало заяву тренера про відставку, і контракт було розірвано за згодою сторін.

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