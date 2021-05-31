Деталі моторошної події у Кривому Розі

Трагедія трапилася близько 21:00 в одній з квартир Покровського району. За попередніми даними, тіло жінки знайшла її 13-річна донька.

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У померлої залишилося двоє доньок віком 13 років та орієнтовно 3 роки. Перед тим, як накласти на себе руки, жінка попросила старшу дівчинку піти на вулицю з молодшою.

Коли діти повернулися, то старша донька пішла у ванну, аби помити руки. Там вона побачила маму, яка повісилася на поясі від халата. Наразі дитина перебуває у шоковому стані.

На місці події працюють правоохоронці.



У Кривому Розі жінка покінчила життя самогубством



Перед тим, як накласти на себе руки, жінка посварилася з чоловіком