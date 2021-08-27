"Жінка має завжди бути гарна": у Дніпрі презентували колекцію жіночого одягу для поховання
Джерело:телеграм "Дніпро Обласний"
В одному із ритуальних агентств міста Дніпра показали колекцію поховального одягу для жінок. Щоб правильно презентувати вбрання, моделям довелося лягти в труну.
Про презентацію жіночого поховального вбрання повідомили 28 серпня. Кажуть, що в агентстві люди по-іншому бачать смерть жінки. Вони вважають, що вона має бути гарною і стильною.
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Гарною треба бути завжди
На фото видно, як кілька молодих дівчат, заплющивши очі та склавши руки, лежать у труні. Таким чином вони позують, оскільки презентують жіночий одяг для поховання.
У Дніпрі ритуальне агентство представило колекцію жіночого одягу для поховання / Фото з телеграму "Дніпро Обласний"
У ритуальному агентстві вважають, що жінку треба ховати в сукні з покритою головою. Там презентували плаття в різних кольорах: у золотому, червоному, синьому, чорному та інших. Для повнішого образу одній із моделей поклали в труну квіти.
Текст публікації з телеграму "Дніпро Обласний":
Смерть моді не завадить: у Дніпрі представили колекцію жіночого одягу для поховання. Таким чином відзначилися в одному з ритуальних агентств міста.
Там вважають, що жінка має гарно виглядати навіть коли відправляється в останню путь. Аби продемонструвати незвичне вбрання, моделям довелося лягти в труну.