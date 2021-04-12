Жінка харківського прокурора Муратова успадкувала 6,5 мільйона: сам чоловік живе "на зарплату"
Жінка Харківського прокурора Станіслава Муратова успадкувала від матері 6,5 мільйона гривень. Також на неї записано три елітні автомобілі. Сам прокурор у цей час має невелику квартиру та живе "на одну зарплату".
Джерело:24 канал
Також у нього немає навіть автомобіля. Ці дані з'явилися в декларації прокурора за 2020 рік.
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Що відомо про Станіслава Муратова
Чоловік останні 10 років працює в Харківській прокуратурі. Наразі він – заступник обласного прокурора. Однак вже кілька місяців ЗМІ повідомляють, що він може стати очільником прокуратури Харківщини.
Як повідомляє Police Control, у Муратова є зв'язки в головній прокуратурі. Зокрема, його кум Євген Устименко є радником Генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової.
Ким є його дружина
Світлана Муратова у мантії / Фото mykharkov.info
Звідки такий спадок
Жінка з 2005 року здавала нерухомість в оренду. Також із 2000 року була співвласницею товариства з обмеженою відповідальністю "Алзи", яке займалося роздрібною торгівлею.
Окрім грошей вона залишила в спадок дочці чотири нежитлові приміщення площею 407 метрів квадратних і квартиру на 18,5 метрів квадратних.
Жінка померла у 2019 році. Про це свідчить причина ліквідації її компанії. Тетяна Зінченко працювала як фізична особа-підприємець.
Дані про ФОП Зінченко Тетяну Іллівну / Скриншот 24 каналу
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Майно прокурора
Муратов спільно з мамою володіє квартирою в Харкові на майже 76 квадратних метрів, а також земельною ділянкою на 800 метрів квадратних. Він не має автомобіля та за декларацією живе лише на зарплату.
Майно Світлани Муратової
- Три автомобілі – Chrysler PT Cruiser, BMW X6 і Toyota Camry.
- 4 земельні ділянки загальною площею 3 880 метрів квадратних на Харківщині.
- Дім на 286 квадратних метрів у Харкові.
- Будинок на 120 метрів квадратних.
- Дві земельні ділянки у Полтавській області.
Як повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews, раніше більшість цього майна належало тещі прокурора.
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