Жінка харківського прокурора Муратова успадкувала 6,5 мільйона: сам чоловік живе "на зарплату"

Жінка Харківського прокурора Станіслава Муратова успадкувала від матері 6,5 мільйона гривень. Також на неї записано три елітні автомобілі. Сам прокурор у цей час має невелику квартиру та живе "на одну зарплату".

Також у нього немає навіть автомобіля. Ці дані з'явилися в декларації прокурора за 2020 рік.

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Що відомо про Станіслава Муратова

Чоловік останні 10 років працює в Харківській прокуратурі. Наразі він – заступник обласного прокурора. Однак вже кілька місяців ЗМІ повідомляють, що він може стати очільником прокуратури Харківщини.

Як повідомляє Police Control, у Муратова є зв'язки в головній прокуратурі. Зокрема, його кум Євген Устименко є радником Генеральної прокурорки України Ірини Венедиктової.

Ким є його дружина Світлана Муратова працює суддею в Київському районному суді Харкова. Найрезонансніша справа, яку вона розглядала – смертельна ДТП з Оленою Зайцевою в Харкові. Якраз у період цих судових процесів спалили автомобіль її чоловіка

Світлана Муратова у мантії / Фото mykharkov.info Звідки такий спадок декларації Муратова за 2018 рік також вказано майно його тещі Тетяни Зінченко. Зокрема, вона володіла 65 тисячами доларів і 280 тисячами гривень. У той рік вона заробила на підприємництві 820 тисяч гривень, а також 1,1 мільйона на продажі рухомого майна. Жінка з 2005 року здавала нерухомість в оренду. Також із 2000 року була співвласницею товариства з обмеженою відповідальністю "Алзи", яке займалося роздрібною торгівлею. Окрім грошей вона залишила в спадок дочці чотири нежитлові приміщення площею 407 метрів квадратних і квартиру на 18,5 метрів квадратних. Жінка померла у 2019 році. Про це свідчить причина ліквідації її компанії. Тетяна Зінченко працювала як фізична особа-підприємець.

Дані про ФОП Зінченко Тетяну Іллівну / Скриншот 24 каналу Про інший спадок Кернес подарував старшому сину 30 мільйонів готівкою: дані з декларації Майно прокурора Муратов спільно з мамою володіє квартирою в Харкові на майже 76 квадратних метрів, а також земельною ділянкою на 800 метрів квадратних. Він не має автомобіля та за декларацією живе лише на зарплату. Майно Світлани Муратової Три автомобілі – Chrysler PT Cruiser, BMW X6 і Toyota Camry.

4 земельні ділянки загальною площею 3 880 метрів квадратних на Харківщині.

Дім на 286 квадратних метрів у Харкові.

Будинок на 120 метрів квадратних.

Дві земельні ділянки у Полтавській області.

Як повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews, раніше більшість цього майна належало тещі прокурора.