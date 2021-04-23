Жінка обманом намагається отримати кредит: шокуючі фото перевтілень 60-річної шахрайки

Українка начебто протягом 2 років міняє свої образи, щоб отримати кредит в банку. Втім у шахрайки нічого не вдалось, а її фото потрапили у мережу.

Жінка мешкає у місті Синельникове, що у Дніпропетровські області. Про це у своєму фейсбуці написав співзасновник Monobank Олег Гороховський.

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Що відомо про шахрайку

Раніше вона вже була неодноразово засуджена за шахрайство. Жінка торгувала підробленими та вкраденими паспортами.

Однак, як пояснив Гороховський, її спільників засудили, тому тепер вона вчиняє злочини самотужки. Жінка начебто міняє образи та власну зовнішність, а також документи й намагається отримати кредит.

Декілька образів бабусі-шахрайки / Колаж з фейсбуку Олега Гороховського

Попри старання жінки, всі спроби отримати кредит у банку виявились невдалими, написав Гороховський. Також він зазначив, що шахрайка начебто вже 2 роки намагається отримати там преміальну картку, однак сам співзасновник в це не вірить.

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