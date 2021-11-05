До реанімаційного відділення Дунайської обласної лікарні у вкрай тяжкому стані перевели з Кілії пацієнтку з COVID-19. Про це повідомили 5 листопада.

Зверніть увагу Хворого на коронавірус одесита з травмою голови випровадили з лікарні: за день він помер

Жінка зізналася, що не вакцинувалась насправді

Лікарі здивувалися, що вакцинована пацієнтка має такий важкий перебіг хвороби. Тому вони відправили до неї медичну комісію. Їй жінка зізналася, що насправді не є вакцинованою.

Тоді керівництво лікарні повідомило про можливе підроблення сертифікату до Департаменту охорони здоров'я та СБУ.

Я не можу стверджувати, що це був фальшивий сертифікат. Він може бути правильним, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалась. Чи справжній сертифікат можуть довести чи спростувати лише правоохоронні органи,

– каже генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков.

Зверніть увагу! Зараз у Дунайській обласній лікарні перебувають 150 осіб, які хворі на COVID-19.

Скандал з COVID-сертифікатом у Харкові