Жінка з підробленим COVID-сертифікатом потрапила в реанімацію на Одещині

В Ізмаїлі до реанімації потрапила пацієнтка із сертифікатом про вакцинацію. Згодом жінка зізналась, що насправді воне не робила щеплення проти коронавірусу, а придбала документ.

До реанімаційного відділення Дунайської обласної лікарні у вкрай тяжкому стані перевели з Кілії пацієнтку з COVID-19. Про це повідомили 5 листопада.

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Жінка зізналася, що не вакцинувалась насправді

Лікарі здивувалися, що вакцинована пацієнтка має такий важкий перебіг хвороби. Тому вони відправили до неї медичну комісію. Їй жінка зізналася, що насправді не є вакцинованою.

Тоді керівництво лікарні повідомило про можливе підроблення сертифікату до Департаменту охорони здоров'я та СБУ.

Я не можу стверджувати, що це був фальшивий сертифікат. Він може бути правильним, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалась. Чи справжній сертифікат можуть довести чи спростувати лише правоохоронні органи,

– каже генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков.

Скандал з COVID-сертифікатом у Харкові

Пасажир поїзда Харків – Київ відмовився показувати поліцейським сертифікат про вакцинацію.

У мережі кажуть, що дискусія між пасажиром та поліцейським тривала близько 30 хвилин.

Як наслідок, він з родиною вийшов з поїзда.

Зараз у Дунайській обласній лікарні перебувають 150 осіб, які хворі на COVID-19.