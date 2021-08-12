У Дніпрі жінка вбила співмешканця захищаючи доньку: на неї вішають борги померлого

У Дніпрі жінка вбила наркозалежного співмешканця, який погрожував їй і її 14-рінчій донці. Тепер батьки вбитого намагаються добитися, щоб вона сплачувала борги чоловіка, з яким жила.

Слід зазначити, що ці ж батьки колись зверталися в поліцію через погрози сина. Тоді вони його відмовлялися пускати в дім через острах.

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Страждала від насильства 2 роки

"Інформатор" повідомляє, що інцидент трапився ще 29 березня. У поліцію подзвонила донька 33-річної та розповіла про це вбивство.

Згодом стало відомо, що жінка 2 роки страждала від домашнього насильства. Її співмешканець був наркозалежним і часто поводився неадекватно.



Кожного разу, як потерпіла відчувала якусь небезпеку, зверталася про допомогу до поліції та писала заяви. Однак все ж продовжувала з ним жити поки це не обернулося трагедією.

Був судимий за вбивство

Про цю історію розповіла у своєму фейсбуці юристка Юлія Сегеда. За її словами, померлий у 2005 році був засуджений за умисне вбивство. У цій справі мама вбитого тоді хлопця повинна була отримати матеріальну компенсацію.

Тому після смерті чоловіка, його батьки отримали в спадок не лише майно. Їм прийшов цей багаторічний борг, який досі не сплатили. Тепер вони хочуть, щоб компенсувала ці кошти ймовірна вбивця їхнього сина.

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