У Харкові жінка влаштувала скандал у літаку, бо не хотіла вдягати маску: відео

Через конфлікт рейс затримали на 30 хвилин. На борту перебували понад 100 пасажирів.

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Як виникла суперечка

Рейс мав летіти з Харкова до Анталії. Пасажирка не хотіла надягати маску. Причина невідома. Однак, зрештою, вона таки зробила це. Щоправда, жінка отримала зауваження від екіпажу.

Очевидці опублікували відео, на якому обурені пасажири сваряться із жінкою. Вони звертались до неї з проханням попросити вибачення в пілота та стюардес.