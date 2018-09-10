Жінка дотепно висміяла ідеальне життя в Instagram: фото
Німкеня Герлдін Вест, яка живе в Кельні, вирішила у дотепний спосіб показати, що реальне життя не така ідеальне, як це показано на численних фото у Instagram.
Дівчина розпочала проект під назвою "Instagram vs. Reality" (Instagram проти реальності), у якому вона демонструє фото, що відображають однакові ситуації в реальному житті і як вони виглядатимуть у Instagram.
Читайте також: Дівчина показала, що приховують ідеальні кадри в Instagram
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Українські гонщики загинули у страшній аварії в Києві: доповнено4 травня 2016 , 11:21 16
У Держдепі США пояснили, як Путін врятувався від найжорсткіших санкцій22 травня 2016 , 07:32
Усик готовий покинути Україну22 квітня 2016 , 22:27
Масова бійка на відомому лижному курорті Закарпаття: з’явились подробиці10 січня 2016 , 17:18 12
Голлівудські конфузи: як зірки на червоній доріжці оголювались (18+)26 травня 2016 , 04:19
Вчені назвали дату, коли з лиця Землі зникнуть усі чоловіки4 січня 2016 , 00:25