Жінка дотепно висміяла ідеальне життя в Instagram: фото

Німкеня Герлдін Вест, яка живе в Кельні, вирішила у дотепний спосіб показати, що реальне життя не така ідеальне, як це показано на численних фото у Instagram.

Дівчина розпочала проект під назвою "Instagram vs. Reality" (Instagram проти реальності), у якому вона демонструє фото, що відображають однакові ситуації в реальному житті і як вони виглядатимуть у Instagram. Читайте також: Дівчина показала, що приховують ідеальні кадри в Instagram