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Жінка дотепно висміяла ідеальне життя в Instagram: фото

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Герлдін Вест висміяла ідеальні фото в Instagram
Герлдін Вест висміяла ідеальні фото в Instagram / Фото з Іnstagram

Німкеня Герлдін Вест, яка живе в Кельні, вирішила у дотепний спосіб показати, що реальне життя не така ідеальне, як це показано на численних фото у Instagram.

Дівчина розпочала проект під назвою "Instagram vs. Reality" (Instagram проти реальності), у якому вона демонструє фото, що відображають однакові ситуації в реальному житті і як вони виглядатимуть у Instagram.

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Теги: LifeStyle Курйозні новини Instagram
Джерело: 24 Канал
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