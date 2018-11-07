Жінка намагалася перевезти через кордон з РФ контрабанду наркотиків на 20 тисяч доларів

На Харківщині співробітники СБУ спільно з Держприкордонслужбою блокували спробу завезення контрабанди в Україну небезпечних психотропних речовин з Росії.

Про це на своєму сайті повідомила СБУ.

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"Під час митного контролю на міжнародному пункті пропуску "Гоптівка" правоохоронці виявили у громадянки України три пакунки з психотропною речовиною PVP загальною вагою майже один кілограм. Жінка намагалася провезти пcихотропи, приховавши частину "товару" на собі та в упаковці з-під кави. У межах відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України затриманій оголошено підозру", – йшлося у повідомленні.



Контрабанда психотропних наркотиків

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин. За попередніми оцінками вартість вилученої речовини становить приблизно 20 тисяч доларів.

В Україні контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів в особливо великих розмірах загрожує позбавленням волі від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.