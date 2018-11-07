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      Жінка намагалася перевезти через кордон з РФ контрабанду наркотиків на 20 тисяч доларів

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      Контрабанда психотропних наркотиків
      Контрабанда психотропних наркотиків / ssu.gov.ua

      На Харківщині співробітники СБУ спільно з Держприкордонслужбою блокували спробу завезення контрабанди в Україну небезпечних психотропних речовин з Росії.

      Про це на своєму сайті повідомила СБУ.

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      "Під час митного контролю на міжнародному пункті пропуску "Гоптівка" правоохоронці виявили у громадянки України три пакунки з психотропною речовиною PVP загальною вагою майже один кілограм. Жінка намагалася провезти пcихотропи, приховавши частину "товару" на собі та в упаковці з-під кави. У межах відкритого кримінального провадження за частиною 3 статті 305 Кримінального кодексу України затриманій оголошено підозру", – йшлося у повідомленні.

      Контрабанда психотропних наркотиків
      Контрабанда психотропних наркотиків

      Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин. За попередніми оцінками вартість вилученої речовини становить приблизно 20 тисяч доларів.

      В Україні контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів в особливо великих розмірах загрожує позбавленням волі від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

      Теги: Новини України Гроші СБУ контрабанда Новини Харкова Держприкордонслужба
      Джерело: 24 канал
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