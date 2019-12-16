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      Жінка напала на поліцейського на вокзалі у Києві

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      Правоохоронці затримали жінку, яка напала на поліцейського / narodna-pravda.ua

      На прохання оперативника пройти до управління поліції для встановлення анкетних даних, правопорушниця вдарила поліцейського декілька разів у голову. Її спільник розпилив в обличчя співробітнику поліції газ і втік.

      Зловмисниця затримана, а чоловіка – розшукує поліція, повідомляє пресслужба поліції Києва.

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      На столичному вокзалі правоохоронець спільно з нацгвардійцями зупинили підозрілу групу для перевірки. Під час спілкування правоохоронці запропонували громадянам пройти до відділу поліції. У відповідь зловмисники почали конфліктувати, а жінка кинулась на поліцейського і вдарила його декілька разів по голові невідомим предметом.

      Правопорушницею виявилась 31-річна жителька Закарпатської області, раніше судима за крадіжки.

      За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Дії нападниці кваліфікують як погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Кримінал Новини Києва
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