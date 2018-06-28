Жінка не може жити з петлею на шиї, – Маша Єфросиніна про стосунки з чоловіками

Українська телеведуча Маша Єфросиніна зізналася, що раніше потерпала від психологічного насильства від чоловіків і дала особисті поради, як змогла це перебороти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню ELLE.

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Маша Єфросиніна згадала, яка кількість розлучень на рік в Україні. Це близько 72%.

Сучасна жінка не може жити з петлею на шиї. Вона, як закохуючись або втікаючи від мами з татом, виходить заміж і хоче далі розвиватися, носити дитину в слінгу і ходити з ним на роботу або на йогу. А не всім чоловікам це подобається,

– зазначила телеведуча.

Маша Єфросиніна нагадала, що напередодні провела опитування в Instagram: "Ви можете на будь-яку тему поговорити зі своїм чоловіком?" 75% відповіли "так".

Однак у приватні повідомлення Маші прийшло безліч повідомлень на зразок "Поговорити я можу, але не почує".

Маша Єфросиніна зізналась, що особисто ніколи не стикалася з фізичним насильством, проте доводилося з психологічним до знайомства з її чоловіком.

Тому я знаю, як чоловіки принижують жінку у її крихкому і кришталевому стані – стані закоханості. Знаю, як вони можуть на це все величезним черевиком наступити і розчавити в крихти,

– заявила вона.

На думку телеведучої, потрібно виселяти типові стереотипи з чоловіків.

До прикладу, вона поділилася історією, коли приготувала зранку сніданок коханому (чоловік – Тімур Хромаєв) і він сказав їй: "Маша, якщо тобі не подобається готувати, то можеш цього не робити. Прогодуємось".

"І все 16 років, які ми прожили, я вдячна йому за ці слова. Коли у нас є час, то ми готуємо разом, іноді залучаючи дітей. Якщо часу немає, ми можемо кудись піти", – зізналася Маша.