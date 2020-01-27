Жінка підпалила себе на вулиці в Одесі: відео 18+
Жінка підпалила себе на вулиці в центрі Одеси 27 січня ввечері. Інцидент стався у Приморському районі біля будинку №21 на вулиці Ольгіївській.
Жінка кричала, що втомилася жити і хоче накласти на себе руки. Потім підпалила себе і буквально перетворилася на живий факел, повідомила низка одеських телеграм-каналів та фейсбук-спільнот.
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Полум'я загасили місцеві мешканці, які почули крики. Вони також викликали швидку допомогу та передали постраждалу жінку медикам.
У поліції інцидент поки що не коментують.
Дивіться відео 18+, як жінка підпалила себе в Одесі:
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