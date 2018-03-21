Жінка шалено схудла і поділилася своїм секретом

37-річна Аманда Вуд два роки тому важила аж 170 кілограмів, але завдяки силі волі вона зуміла суттєво схуднути.

Вуд звернулася до дієтолога, який порадив їй рецепт збалансованого харчування, після чого за два роки вона легко та без шкоди для здоров’я скинула 68 кілограмів.

Рецепт лікаря – це 35% вуглеводів, 25% жирів та 40% білків.

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Аманда Вуд до та після схуднення

Окрім збалансованого харчування, Аманда також активно займалася у спортзалі.

У своєму Instagram Вуд ділиться своєю історією схуднення і надихає інших, хто має схожі проблеми.

Допис, поширений Mandie (150+lbs lost) (@mandies_transformation) 16 Бер 2018 р. о 7:25 PDT

Жінка просто закликає людей любити своє тіло і не здаватися.