Жінка винахідливо відреагувала на прохання "прикрити годування груддю" на людях: фото

У мексиканському місті Кабо-Сан-Лукас стався курйозний випадок із жінкою, яка годувала грудьми дитину у публічному місці.

Іницидент стався у ресторані готелю.

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Мелані Дадлі з Техасу годувала свою дитину груддю, сидячи за столом. У цей час до неї підійшов незнайомий чоловік і зробив зауваження – мовляв, у таких випадках треба "прикриватися".

Жінка зреагувала на таке прохання винахідливо. Вона попросила свого чоловіка передати їй хустку, аби "прикритися". І накинула її собі на голову.

Курйозну історію у Facebook розповіла подруга Мелані Керол Локвуд, наголосивши, що їй так набридло, коли цькують і соромлять жінок, які годують грудьми дітей у публічних місцях. Крім того, вона зазначила, що Мелані не перебувала в мусульманській країні, щоб вважати її вчинок зневажливим по відношенню до традицій.