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НОВИНИ ГРУЗІЇ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жінка винахідливо відреагувала на прохання "прикрити годування груддю" на людях: фото

258 Читать новость на русском
Годування груддю у публічних місцях досі вважають "неприроднім"
Годування груддю у публічних місцях досі вважають "неприроднім" / bebe.abril.com.br

У мексиканському місті Кабо-Сан-Лукас стався курйозний випадок із жінкою, яка годувала грудьми дитину у публічному місці.

Іницидент стався у ресторані готелю.

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Мелані Дадлі з Техасу годувала свою дитину груддю, сидячи за столом. У цей час до неї підійшов незнайомий чоловік і зробив зауваження – мовляв, у таких випадках треба "прикриватися". 

Жінка зреагувала на таке прохання винахідливо. Вона попросила свого чоловіка передати їй хустку, аби "прикритися". І накинула її собі на голову. 

Курйозну історію у Facebook розповіла подруга Мелані Керол Локвуд, наголосивши, що їй так набридло, коли цькують і соромлять жінок, які годують грудьми дітей у публічних місцях. Крім того, вона зазначила, що Мелані не перебувала в мусульманській країні, щоб вважати її вчинок зневажливим по відношенню до традицій. 

 

Теги: Новини США Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 серпня
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