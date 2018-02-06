Жінка-військова з Нацгвардії шпигувала для спецслужб Росії: суд виніс вирок зловмисниці

Солом’янський райсуд Києва засудив до 4 років позбавлення волі жінку-військовослужбовця Національної гвардії України за обвинуваченням у державній зраді. Усе тому, СБУ викрила військову на роботі для спецслужб Росії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Як з’ясували оперативники СБУ, технік-оператор відділу інформаційного забезпечення Центральної бази зберігання Нацгвардії була завербована Головним управлінням Генерального штабу збройних сил Росії під час візиту до рідної сестри, яка проживає у Москві.

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Українські спецслужбовці задокументували, що жінка збирала та передавала спецслужбам Росії інформацію, що становить державну таємницю.

Зазначається, що військовослужбовцю Нацгвардії були відпрацьовані розвідувальні завдання, розроблені способи передачі інформації електронним каналом зв’язку, здійснено інструктаж для дотримання заходів конспірації. Для екстреного виходу на зв'язок із кураторами жінці надали адресу електронної пошти і номер російського мобільного оператора.

В СБУ додали, що під час досудового слідства військова повністю розкаялась у діях на шкоду національним інтересам України та надала повне сприяння слідству.