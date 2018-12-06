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      Жінка вперше змогла народити дитину після пересадки матки від мертвого донора

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      Жінка народила після трансплантації матки
      Жінка народила після трансплантації матки / Фото з соцмереж

      У Бразилії, в місті Сан-Паулу жінка з пересадженою від померлого донора маткою народила здорову дитину.

      Про це повідомляє ВВС.

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      32-річна жінка народилася без матки через рідкісну хворобу – з синдромом Маєра-Рокітанського-Кюстера-Хаузера, від якого страждає тільки кожна 4 500 жінка у світі. Спочатку вона відмовилася від трансплантації, але потім зважилася. Її донором стала 45-річна мати трьох дітей, яка померла від інсульту.


      Жінка народила здорову дитину після трансплантації матки

      Жінка завагітніла методом штучного запліднення через сім місяців після операції. Вона народила дівчинку 14 грудня 2017 року Сан-Паулу. Лікарі застосували кесарів розтин. Після пологів вони видалили матку, щоб жінці більше не довелося пити ліки від відторгнення.

      Через рік медики з'ясували, що мати і дитина здорові. Тепер медики планують провести трансплантацію матки від мертвого донора ще як мінімум два рази.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Діти
      Джерело: 24 Канал
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