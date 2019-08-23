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      Жінка, яка збила хлопчика з мамою у Києві, виявилась тещею Притули і Хомутинніка

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      Винуватицею ДТП з двома жертвами у Києві виявилась Лілія Сопельник
      Винуватицею ДТП з двома жертвами у Києві виявилась Лілія Сопельник / Фото з Facebook

      У Києві автомобіль на швидкості наїхав на матір з маленьким сином. За словами водійки, вона просто переплутала педалі. Згодом з'ясувалося, що жінка є тещею народного депутата Віталія Хомутинніка, а також екс-кандидата у нардепи та шоумена Сергія Притули.

      Звати винуватицю Лілією Сопельник, повідомляє "Київ оперативний".

      Важливо: У Києві автомобіль на швидкості влетів у матір з дитиною: моторошне відео

      Поліція повідомила про затримання жінки. Їй повідомлено про підозру в порушенні ПДР, що спричинило тілесні ушкодження. Стаття передбачає до 8 років ув'язнення.

      Що пов'язує Лілію Сопельник з Притулою та Хомутинніком?

      Дочки Лілії Сопельник Катерина та Вікторія одружені з шоуменом Сергієм Притулою та Віталієм Хомутинніком відповідно. Так, жінка є бабусею доньки Сергія Притули Соломії та сина Віталія Хомутинніка Артема.

      Що відомо про ДТП за участі Лілії Сопельник?У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син. Обох з численними травмами госпіталізували.

      За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва Жертви Діти і неповнолітні Поліція Аварії та ДТП Віталій Хомутиннік Сергій Притула
      Джерело: 24 канал
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