Жінка, яка збила хлопчика з мамою у Києві, виявилась тещею Притули і Хомутинніка

У Києві автомобіль на швидкості наїхав на матір з маленьким сином. За словами водійки, вона просто переплутала педалі. Згодом з'ясувалося, що жінка є тещею народного депутата Віталія Хомутинніка, а також екс-кандидата у нардепи та шоумена Сергія Притули.

Звати винуватицю Лілією Сопельник, повідомляє "Київ оперативний".

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Поліція повідомила про затримання жінки. Їй повідомлено про підозру в порушенні ПДР, що спричинило тілесні ушкодження. Стаття передбачає до 8 років ув'язнення.

Що пов'язує Лілію Сопельник з Притулою та Хомутинніком?

Дочки Лілії Сопельник Катерина та Вікторія одружені з шоуменом Сергієм Притулою та Віталієм Хомутинніком відповідно. Так, жінка є бабусею доньки Сергія Притули Соломії та сина Віталія Хомутинніка Артема.

Що відомо про ДТП за участі Лілії Сопельник?У четвер, 22 серпня, на дніпровській набережній трапилась ДТП, у якій постраждали мати та її 9-річний син. Обох з численними травмами госпіталізували.



За попередньою інформацією, 59-річна водійка заднім ходом наїхала на пішоходів, бо переплутала педалі.