Жінка, яку разом з донькою хотіли вбити під Києвом, раніше замовила побиття свого чоловіка

Надія Головач, яку разом з її донькою Юлією Зайковою хотіли вбити на замовлення у Броварах, перебуває під слідством за схожий злочин.

Так, у 2017 році правоохоронці викрили злочинну групу, яка напала на місцевого підприємця Олександра Головача. Чоловіка побили за замовленням колишньої дружини Надії Головач, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

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"Вона замовляла не вбивство, а побиття. Обвинувальний акт відносно неї та виконавців наразі перебуває на розгляді у суді. Стадія допиту свідків", – написала речниця прокуратури у коментарях до свого допису у Facebook.

Що відомо про "вбивство" матері та доньки під Києвом?

17 серпня Надія Головач з донькою Юлією Зайковою зникли дорогою до Києва з Броварів, де проживали. Неподалік від столиці в лісі знайшли авто Toyota з документами жінок.

У поліції повідомили, що матір з донькою вбили на замовлення колишнього чоловіка Надії Головач – Олександра Головача. Виконавцем злочину був раніше судимий за вбивства чоловік, якому Олександр Головач заплатив 50 тисяч доларів.



Олександр Головач



Мотиви замовлення вбивства – спільний бізнес екс-подружжя у Броварах: розважальний комплекс із саунами, мотелем, автомийкою та рестораном. Юлія Зайкова – донька Надії від першого шлюбу – співвласниця цього бізнесу.

Екс-подружжя після розлучення у суді сперечалося за майно. Олександр Головач розумів, що рішення суду буде на користь його колишньої дружини, тому замовив та заплатив за її вбивство. У плануванні злочину йому допомагала теперішня дружина.

21 серпня правоохоронці повідомили, що інсценували вбивство зниклих матері і доньки, щоб викрити та затримати замовників злочину. Так, затримали 4 підозрюваних в організації замовного вбивства.