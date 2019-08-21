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      Жінка, яку разом з донькою хотіли вбити під Києвом, раніше замовила побиття свого чоловіка

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      Юлія Зайкова та її матір Надія Головач
      Юлія Зайкова та її матір Надія Головач / 4594.com.ua

      Надія Головач, яку разом з її донькою Юлією Зайковою хотіли вбити на замовлення у Броварах, перебуває під слідством за схожий злочин.

      Так, у 2017 році правоохоронці викрили злочинну групу, яка напала на місцевого підприємця Олександра Головача. Чоловіка побили за замовленням колишньої дружини Надії Головач, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

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      "Вона замовляла не вбивство, а побиття. Обвинувальний акт відносно неї та виконавців наразі перебуває на розгляді у суді. Стадія допиту свідків", – написала речниця прокуратури у коментарях до свого допису у Facebook.

      Надія Максимець допис

      Що відомо про "вбивство" матері та доньки під Києвом?

      17 серпня Надія Головач з донькою Юлією Зайковою зникли дорогою до Києва з Броварів, де проживали. Неподалік від столиці в лісі знайшли авто Toyota з документами жінок.

      У поліції повідомили, що матір з донькою вбили на замовлення колишнього чоловіка Надії Головач – Олександра Головача. Виконавцем злочину був раніше судимий за вбивства чоловік, якому Олександр Головач заплатив 50 тисяч доларів.

      Олександр Головач
      Олександр Головач

      Мотиви замовлення вбивства – спільний бізнес екс-подружжя у Броварах: розважальний комплекс із саунами, мотелем, автомийкою та рестораном. Юлія Зайкова – донька Надії від першого шлюбу – співвласниця цього бізнесу.

      Екс-подружжя після розлучення у суді сперечалося за майно. Олександр Головач розумів, що рішення суду буде на користь його колишньої дружини, тому замовив та заплатив за її вбивство. У плануванні злочину йому допомагала теперішня дружина.

      21 серпня правоохоронці повідомили, що інсценували вбивство зниклих матері і доньки, щоб викрити та затримати замовників злочину. Так, затримали 4 підозрюваних в організації замовного вбивства.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Розслідування Новини Києва Кримінальні новини Кримінал
      Джерело: 24 канал
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