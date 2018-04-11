Жінка, яку знайшли у річці Дніпрі – не студентка медуніверситету

Жінка, яку 11 квітня знайшли у Дніпрі неподалік мосту Патона, не є студенткою НМУ імені Богомольця Мукаддас Насирлаєвою. Батьки зниклої дівчини не впізнали у фото утоплениці свою доньку.

Про це повідомляє УП з посиланням на прокуратуру Києва.

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Фото знайденої жінки були надані родичам зниклої студентки, вони її не впізнали,

– сказали у прокуратурі.

Окрім цього, рятувальники додали опис знайденої жінки. Вона має русяве волосся, одягнена в темну куртку, зелену кофту та темні чоботи. Одяг зимовий, на руках рукавички. За словами рятувальників, вона пролежала у воді кілька місяців.

Нагадаємо, рятувальники, які шукають тіло зниклої студентки Мукаддас Насирлаєвої, знайшли тіло невідомої жінки на поверхні Дніпра на відстані 4 метрів від берега поблизу мосту Патона.

Хто така Мукаддас Насирлаєва? Це студентка першого курсу університету імені Богомольця. Була родом з Туркменістану. Зникла без вісти у Києві 30 січня, з того часу почалися її пошуки як з боку небайдужих людей ( у соцмережах і у людних місцях столиці почали з’являтися повідомлення про зникнення дівчини), так і з боку поліції. Відомо, що у день зникнення вона поїхала на заняття та, зокрема, перебувала у декана, а опісля не повернулася додому та не відповідала на дзвінки.

У соцмережах повідомлялося, що дівчину могли відвезти на спортивному автомобілі Hyundai з двома дверима, з прибалтійськими номерами, чорного матового кольору, номер починається на 167, однак у підсумку завдяки відео з камер спостереження правоохоронці зробили висновок, що дівчина покінчила життя самогубством, зістрибнувши з мосту імені Патона.