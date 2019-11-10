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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Жінка замовила вбивство коханки чоловіка за майже 250 тисяч гривень: її затримала поліція

      513 Читать новость на русском
      Затримання жінки
      Затримання жінки / www.npu.gov.ua

      Поліція Київщини затримала жінку, яка замовила вбивство коханки свого чоловіка. Життя суперниці оцінила у 10 тисяч доларів. І перші 4 – вже передала виконавцю.

      Її впіймали на гарячому, під час передачі решти – шести тисяч доларів. Про це повідомили на сайті Нацполіції

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      Тепер розлучитись з чоловіком таки доведеться. Адже їй загрожує від 15 років в'язниці або довічне ув'язнення за замах на вбивство людини. 


      Гроші за виконання вбивства

      До слова, у Києві ввечері 6 листопада підірвали автомобіль, в якому їхав директор фармацевтичної фірми Ігор Сало. Чоловік отримав поранення, а от його охоронець загинув на місці. Невідомий на мотоциклі під’їхав до автомобіля Mercedes-Benz та поклав на дах авто невідомий предмет. Як тільки мотоцикліст від'їхав – прогримів потужний вибух.

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      Автор: Валерія Кірічєва
      Теги: Новини України Гроші Вбивство Долар Новини Києва
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