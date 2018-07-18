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Жінки чи чоловіки: хто частіше помирає від серцевої недостатності

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Хто частіше помирає від серцевої недостатності
Хто частіше помирає від серцевої недостатності / poltava365.com

Жінки частіше вмирають від серцевої недостатності, ніж чоловіки. Смерть від серцевої недостатності становить 35% від загальної смертності через серцево-судинні захворювання у жінок.

Про це заявили науковці Оттавського університету у Канаді, повідомляє The Economic Times.

Вчені проаналізували дані понад 90 тисяч пацієнтів з діагнозом "серцева недостатність", з них – 47% жінки. Вони з'ясували, що жінки частіше, ніж чоловіки, страждали від хронічних захворювань.

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Протягом одного року після встановлення діагнозу через серцеву недостатність з понад 90 тисяч пацієнтів померло 16,8% жінок та 14,9% чоловіків. Показники госпіталізації також були вищі у жінок.

via GIPHY

Що таке серцева недостатність? Це стан організму людини, коли потужність серця є слабшою, ніж це потрібно для нормальної життєдіяльності. Кров проходить через серце і тіло з меншою швидкістю. В результаті серце не може перекачувати достатньо кисню і поживних речовин для задоволення потреб організму.

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Теги: Здоров'я Медицина Серцево-судинні захворювання
Джерело: 24 Канал
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