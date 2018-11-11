Жінки чи чоловіки: кому загрожує серцевий напад через нездоровий спосіб життя

Нездоровий спосіб життя значно гірше позначається на серцево-судинній системі жінок, ніж чоловіків. Тому, представниці прекрасної статі частіше ризикують отримати серцевий напад.

Такого висновку дійшли британські вчені, передає Daily Telegparh.

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Зазначається, що ризик виникнення інфаркту міокарда у чоловіків вищий оскільки загалом вони ведуть більш нездоровий спосіб життя.

Проте, нове дослідження майже півмільйона людей у віці від 40 до 69 років показало, що є чимало чинників, які підвищують ризик серцевого нападу саме в жінок у порівнянні з чоловіками.

Жінки мають більший ризик отримати серцевий напад, якщо вони курять, мають високий кров'яний тиск або діабет,

– розповіли дослідники Оксфордського університету.

Зокрема, вчені виявили, що куріння підвищувало ризик виникнення серцевого нападу у жінок на 55%, у порівнянні з чоловіками.

Водночас, високий артеріальний тиск збільшував можливість отримати жінкам проблеми з серцем на 83%, а цукрового діабету на 47%, у порівнянні з чоловіками.

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