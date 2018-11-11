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      Жінки чи чоловіки: кому загрожує серцевий напад через нездоровий спосіб життя

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      Жінки мають великий ризик отримати серцевий напад через нездоровий спосіб життя
      Жінки мають великий ризик отримати серцевий напад через нездоровий спосіб життя / Фото з відкритих джерел

      Нездоровий спосіб життя значно гірше позначається на серцево-судинній системі жінок, ніж чоловіків. Тому, представниці прекрасної статі частіше ризикують отримати серцевий напад.

      Такого висновку дійшли британські вчені, передає Daily Telegparh.

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      Зазначається, що ризик виникнення інфаркту міокарда у чоловіків вищий оскільки загалом вони ведуть більш нездоровий спосіб життя.

      Проте, нове дослідження майже півмільйона людей у віці від 40 до 69 років показало, що є чимало чинників, які підвищують ризик серцевого нападу саме в жінок у порівнянні з чоловіками.

      Жінки мають більший ризик отримати серцевий напад, якщо вони курять, мають високий кров'яний тиск або діабет,
      – розповіли дослідники Оксфордського університету.

      Зокрема, вчені виявили, що куріння підвищувало ризик виникнення серцевого нападу у жінок на 55%, у порівнянні з чоловіками.

      via GIPHY

      Водночас, високий артеріальний тиск збільшував можливість отримати жінкам проблеми з серцем на 83%, а цукрового діабету на 47%, у порівнянні з чоловіками.

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      Теги: Здорове життя Здоров'я дослідження Лікування Серцево-судинні захворювання
      Джерело: 24 Канал
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