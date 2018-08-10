Жінки і секрет щастя: Дмитро Комаров розповів про вподобання і прикрасив обкладинку журналу

Український телеведучий тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров знявся для обкладинки журналу Proman Ukraine.

В інтерв'ю журналу Proman Ukraine Дмитро Комаров розповів, які люди, на його думку, є найщасливішими.

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За словами Дмитра, найщасливіші люди живуть в буддистських країнах.

"Особливо в Південно-Східній Азії. Це Камбоджа, Бірма, Таїланд. А ще виділив би Непал. Саме там я бачив людей, які жили в злиднях, але при цьому були абсолютно щасливі", – зазначив ведучий.

Найголовніший секрет їхнього щастя полягає в тому, щоб жити сьогоднішнім днем: не переживати події вчорашнього дня і не турбуватися про те, що буде завтра. Адже майбутнє – це те, що ще не відбулося. Тому все думки про майбутнє, на думку буддистів, безглузде,

– пояснив Дмитро Комаров.



Дмитро Комаров / Proman Ukraine

Крім того, телеведучий поділився, чому його серце досі вільне.

"Любов приходить зверху, їй не накажеш. Переконаний, що всі найцікавіші історії відбуваються несподівано, а всі спроби якимось чином звернути на себе увагу – штучні і безперспективні. Можу сказати, що в дівчатах для мене важлива внутрішня краса, наявність сигналу з космосу і розуміння того, що мене до людини тягне", – зізнався Дмитро.