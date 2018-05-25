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Жінки обирають чоловіків, які схожі на їхніх братів: результати дослідження

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Жінки обирають чоловіків, які схожі на їхніх братів
Жінки обирають чоловіків, які схожі на їхніх братів / Фото з відкритих джерел

Дослідники з'ясували, що часто жінки підсвідомо шукають партнерів, які схожі на їхні братів. Це пояснюється тим, що дівчина шукає партнера, максимально схожого на себе, зі схожими інтересами та переконаннями.

Про це повідомляють автори дослідження, опублікованого у виданні Evolution and Human Behaviour Journal, пише Business Insider.

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Дослідники підготували п'ять фотографій незнайомих чоловіків групі добровольців. Науковий експеримент полягає у тому, що в одній колонці розміщувалося фото брата дівчини, в іншій – знімки чотирьох чоловіків, один з яких був хлопцем дівчини, а інші троє –  випадкові люди.

Учасники експерименту мали обрати одного з чотирьох чоловіків з другої колонки, який на їхню думку, найбільше схожий на чоловіка з першої.

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Наші висновки не є правилом для кожної жінки. Однак у низці випадків зв'язок між рисами зовнішності та характеру брата і вибором партнера жінки очевидний,
– наголошує автор дослідження Тамсін Сакстон.

За результатами дослідження, 27% опитаних назвали хлопця дівчини найбільш схожим на її брата.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я дослідження Психологія
Джерело: 24 Канал
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