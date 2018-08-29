Жінки в Саудівській Аравії отримали право бути пілотами

У Саудівській Аравії відповідні ліцензії про право бути пілотами видали п'ятьом жителькам країни.

Це – частина плану Генерального управління цивільної авіації.

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У Саудівській Аравії прагнуть дати жінкам можливість працювати в авіаційному секторі.

Що ж стосується жінок-пілотів в Україні, то заборони на ліцензію для них немає. Втім, статистика показує: громадськість до жінок за штурвалом літаків поки що ставиться доволі упереджено.

Зазначимо, що на початку липня жінкам Саудівської Аравії видали ліцензії для надання нотаріальних послуг. А у червні вони отримали офіційне право керувати автомобілем.

Та все ж, попри те, що за останні роки суворі правила для жінок у арабських країнах дещо пом'якшились, їхня боротьба за свої права – триває. Адже їм досі заборонено подорожувати, носити відкритий одяг, відкривати банківські рахунки та самостійно обирати партнера. Навіть вийти з в'язниці вони поки що можуть лише з дозволу чоловіків.