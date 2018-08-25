Жінки у Збройних силах України: Порошенко сповістив цікаву інформацію

У лавах Збройних сил України проходять службу та працюють понад 55 тисяч жінок, із яких 25 тисяч є військовослужбовками.

Про це повідомив Президент України на своїй сторінці у Facebook.

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"Під час військового параду до Дня Незалежності цьогоріч Хрещатиком вперше крокував окремий парадний розрахунок майбутніх офіцерів із військовослужбовців-жінок. Ці чарівні захисниці України – курсантки Військового інституту КНУ імені Шевченка та Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут", – зауважив він.

Нагадаємо, раніше 24 канал з посилання на першого віце-спікер Верховної Ради Ірину Геращенко повідомляв, що з 25 тисяч жінок, що служать за контрактом у ЗСУ, налічується більше ніж 3 тисячі офіцерів. Усі вони служать нарівні з чоловіками.