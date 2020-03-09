Жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки: Милованов назвав 5 причин

Ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів, що жінки в Україні у середньому заробляють на 22-23% менше, ніж чоловіки. Щоб пояснити таку розбіжність у зарплаті в залежності від гендера, міністр назвав 5 можливих причин.

П'ять причин, через які у жінок зарплати можуть бути меншими, Милованов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці. Цікаов Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні За ту ж саму посаду жінкам платять менше :

Милованов стверджує, що це легко довести і оскаржити у суді, тому цей варіант малоймовірний;

: Милованов стверджує, що це легко довести і оскаржити у суді, тому цей варіант малоймовірний; У компаніях, де вищі зарплати, власники чи топ-менеджмент надають перевагу чоловікам :

ексміністр каже, що така імовірність лише теоретична, він у неї не вірить, а підтверджень жодних немає;

: ексміністр каже, що така імовірність лише теоретична, він у неї не вірить, а підтверджень жодних немає; Культура і стереотипи надають перевагу чоловікам у просуванні в кар'єрі :

цей варінат, думку Тимофія Милованова, цілком імовірний. Таким чином на вищих посадах з вищими зарплатами стає більше чоловіків;

: цей варінат, думку Тимофія Милованова, цілком імовірний. Таким чином на вищих посадах з вищими зарплатами стає більше чоловіків; Жінки більше часу проводять поза межами ринку праці :

тут мовить про роботу вдома, занятість дітьми, що відіймає багато часу. За словами ексміністра, таку ситуацію можуть виправити вдала державна політика і осучаснення ринку праці;

: тут мовить про роботу вдома, занятість дітьми, що відіймає багато часу. За словами ексміністра, таку ситуацію можуть виправити вдала державна політика і осучаснення ринку праці; Поділ на "чоловічі" і "жіночі" професії, коли перші мають вищу зарплату:

Миловано стверджує, що не вірить в існування таких професій, але цілком припускає, що у це може вірити суспільство, особливо коли мовиться про керівні посади.

Зарплати українців у 2019 році / інфографіка 24 каналу