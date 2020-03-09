Жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки: Милованов назвав 5 причин
Ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів, що жінки в Україні у середньому заробляють на 22-23% менше, ніж чоловіки. Щоб пояснити таку розбіжність у зарплаті в залежності від гендера, міністр назвав 5 можливих причин.
П'ять причин, через які у жінок зарплати можуть бути меншими, Милованов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.
Цікаов Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні
- За ту ж саму посаду жінкам платять менше:
Милованов стверджує, що це легко довести і оскаржити у суді, тому цей варіант малоймовірний;
- У компаніях, де вищі зарплати, власники чи топ-менеджмент надають перевагу чоловікам:
ексміністр каже, що така імовірність лише теоретична, він у неї не вірить, а підтверджень жодних немає;
- Культура і стереотипи надають перевагу чоловікам у просуванні в кар'єрі:
цей варінат, думку Тимофія Милованова, цілком імовірний. Таким чином на вищих посадах з вищими зарплатами стає більше чоловіків;
- Жінки більше часу проводять поза межами ринку праці:
тут мовить про роботу вдома, занятість дітьми, що відіймає багато часу. За словами ексміністра, таку ситуацію можуть виправити вдала державна політика і осучаснення ринку праці;
- Поділ на "чоловічі" і "жіночі" професії, коли перші мають вищу зарплату:
Миловано стверджує, що не вірить в існування таких професій, але цілком припускає, що у це може вірити суспільство, особливо коли мовиться про керівні посади.
Зарплати українців у 2019 році / інфографіка 24 каналу
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