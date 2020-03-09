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      Жінки в Україні заробляють менше, ніж чоловіки: Милованов назвав 5 причин

      - Читать новость на русском
      Милованов назвав 5 можливих причин, чому українські жінки заробляють менше, ніж чоловіки / glavcom.ua

      Ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов розповів, що жінки в Україні у середньому заробляють на 22-23% менше, ніж чоловіки. Щоб пояснити таку розбіжність у зарплаті в залежності від гендера, міністр назвав 5 можливих причин.

      П'ять причин, через які у жінок зарплати можуть бути меншими, Милованов опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

      Цікаов Жінки vs чоловіки: наскільки відрізняється зарплата в Україні

      • За ту ж саму посаду жінкам платять менше:
        Милованов стверджує, що це легко довести і оскаржити у суді, тому цей варіант малоймовірний;
      • У компаніях, де вищі зарплати, власники чи топ-менеджмент надають перевагу чоловікам:
        ексміністр каже, що така імовірність лише теоретична, він у неї не вірить, а підтверджень жодних немає;
      • Культура і стереотипи надають перевагу чоловікам у просуванні в кар'єрі:
        цей варінат, думку Тимофія Милованова, цілком імовірний. Таким чином на вищих посадах з вищими зарплатами стає більше чоловіків;
      • Жінки більше часу проводять поза межами ринку праці:
        тут мовить про роботу вдома, занятість дітьми, що відіймає багато часу. За словами ексміністра, таку ситуацію можуть виправити вдала державна політика і осучаснення ринку праці;
      • Поділ на "чоловічі" і "жіночі" професії, коли перші мають вищу зарплату:
        Миловано стверджує, що не вірить в існування таких професій, але цілком припускає, що у це може вірити суспільство, особливо коли мовиться про керівні посади.


      Зарплати українців у 2019 році / інфографіка 24 каналу

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Тимофій Милованов – новини Зарплата Сексизм Новини України
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