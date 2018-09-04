Жінку били молотком, а чоловіка закатували до смерті: "колектори" 4 роки тероризували Харків

У Харкові триває суд над двома псевдоколекторами, яких підозрюють у жорстоких катуваннях. Зокрема, попередньо встановлено, що молодики наджорстокими методами вибивали зі своїх "жертв" гроші. Загалом підозрюються п’ять осіб.

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначається, що одного з потерпілих – 45-річного чоловіка, який працював юристом – зловмисники жорстоко забили до смерті.

"Ребра увійшли в печінку. Триста грамів крові було в порожнині, дивитися було страшно, мене не підпускали до гробу", – розповіла мати загиблого Ганна Покроєва.

Крім того, слідчі в одного з підозрюваних виявили телефон, на якому збережено кадри кількагодинних тортур над жінкою-підприємцем: її лупцюють молотком по п'ятках, вимагаючи сплатити псевдоборг. На щастя, вона вижила та наразі перебуває під державною охороною.

Місцевих підприємців банда тероризувала чотири роки. Затримали її завдяки останній жертві – чоловік вивів правоохоронців на членів банди. П'ятьох підозрюваних затримали. Двох на час слідства відпустили під домашній арешт, ще трьох арештували. Але нині у СІЗО перебувають лише двоє наймолодших. Жоден провини не визнає та з журналістами не спілкується,

– зазначають журналісти.

До слова, ватажком угруповання псевдоколекторів прокуратура вважає Ігоря Близнюка – через кілька місяців після затримання суд його випустив з СІЗО під домашній арешт через нібито проблеми зі здоров'ям. Cам підозрюваний усю обвинувачення відкидає та називає себе "відомим продюсером і творчою людиною".

"На відео, що було знято у 2013 році, Ігор Близнюк дає майстер-клас з бойових мистецтв бійцям клубу "Оплот" – це харківські тітушки, які спочатку били людей на Майдані, а потім створили бойовий підрозділ сепаратистів на Донбасі. Адвокат Близнюка будь-який зв'язок клієнта з "Оплотом" заперечує: мовляв, він просто слідкує за своїм здоров'ям", – констатують журналісти.

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Додамо, що двох підозрюваних суд вирішив залишити в СІЗО та ще трьох відправив під домашній арешт. Наступне засідання за цією справою відбудеться у жовтні.

Нагадаємо, нещодавно на Житомирщині грабіжники увірвалися в приватний будинок фермерів і потім кілька годин катували сім'ю, вимагаючи гроші та цінності. Всі знущання відбувалися на очах у дітей.