Жіноча збірна України програла збірній Швеції у відборі на Кубок світу 2019

Жіноча збірна України з футболу на виїзді поступилася збірній Швеції у відборі на Кубок світу 2019 року. Ця поразка позбавила збірну України шансів пробитися на турнір.

Швеція – Україна 3:0

Голи: Рубенссон, 34, Ерікссон, 38, Асллані, 51

Для того, щоб зберегти шанси на вихід на КС-2019, українкам треба було перемагати. Однак ще в першому таймі з різницею в чотири хвилини наша збірна пропустила двічі. Спочатку відзначилася Рубенссон на 34-ій хвилині, а згодом подвоїла рахунок Ерікссон на 38-ій.

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У другому таймі "синьо-жовті" пропустили втретє – гол на рахунку Асллані.

Таким чином збірна України поступається, та втрачає шанс на вихід на Кубок світу 2019 року, який відбудеться у Франції. За путівку на турнір посперечаються шведки та данки.

В України ж попереду матч проти збірної Угорщини, який відбудеться у вівторок, 4 вересня, у Тернополі.