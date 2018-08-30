Жіноча збірна України програла збірній Швеції у відборі на Кубок світу 2019
Жіноча збірна України з футболу на виїзді поступилася збірній Швеції у відборі на Кубок світу 2019 року. Ця поразка позбавила збірну України шансів пробитися на турнір.
Швеція – Україна 3:0
Голи: Рубенссон, 34, Ерікссон, 38, Асллані, 51
Для того, щоб зберегти шанси на вихід на КС-2019, українкам треба було перемагати. Однак ще в першому таймі з різницею в чотири хвилини наша збірна пропустила двічі. Спочатку відзначилася Рубенссон на 34-ій хвилині, а згодом подвоїла рахунок Ерікссон на 38-ій.
Читайте також: Жеребкування Ліги чемпіонів: з ким зіграє "Шахтар"
У другому таймі "синьо-жовті" пропустили втретє – гол на рахунку Асллані.
Таким чином збірна України поступається, та втрачає шанс на вихід на Кубок світу 2019 року, який відбудеться у Франції. За путівку на турнір посперечаються шведки та данки.
В України ж попереду матч проти збірної Угорщини, який відбудеться у вівторок, 4 вересня, у Тернополі.
Вибір редакції
-
Головні новини 30 серпня: Смерть Кобзона, суперечка Порошенка і Путіна у 2015сьогодні, 22:00
-
Телепокупки Портнова і Медведчука: як зміниться інформаційний простір напередодні виборівсьогодні, 21:20
-
Українські військові могли утримувати Іловайськ у 2014-му не один тиждень, – Муженкосьогодні, 20:23