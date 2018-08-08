Жіноча збірна України вийшла в 1/4 фіналу на Євробаскеті-2018

Жіноча юніорська збірна України U-18 перемогла команду Люксембурга в заключному матчі групового етапу чемпіонату Європи.

Після першої чверті Україна випереджала Люксембург на 6 очок. А до великої перерви українки мали перевагу вже у 16 очок. У другій половині гри збірна Люксембургу піймала кураж і почала стрімко скорочувати рахунок, але українки змогли втримати цей запал і здобули впевнену перемогу – 52:61.

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Ця перемогу вивела жіночу збірну України у чвертьфінал чемпіонату Європи. На цій стадії Україна зіграє з першою командою групи С. Це буде або Туреччина, або, швидше за все, Данія.

Люксембург – Україна 52:61 (11:17, 4:14, 20:15, 17:15)

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