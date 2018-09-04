Жіноча збірна України впевнено перемогла Угорщину у відборі на чемпіонат світу-2019

У кваліфікаційному поєдинку до жіночого чемпіонату світу-2019 збірна України здолала Угорщину – 2:0.

Успіх "синьо-жовтим" принесли Дар'я Кравець, яка відзначилася на 26-й хвилині, і капітан команди Дарина Апанащенко (31).

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У підсумку наша команда фінішувала третьою. На чемпіонат світу, який пройде в наступному році у Франції відібралася Швеція. Данія, яка стала другою, зіграє за останню путівку на мундіаль з ще трьома кращими другими командами інших груп.

Зазначимо, у фінальний турнір напряму проходять тільки переможці семи відбіркових груп. Чотири кращі команди, які посіли другі місця, боротимуться за останню путівку в стикових зустрічах.

Україна – Угорщина 2:0

Голи: Кравець, 26, Апанащенко, 31

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