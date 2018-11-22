Жіноча збірна України з баскетболу вийшла на чемпіонат Європи

Національна жіноча збірна України з баскетболу, попри поразку в останньому виїзному матчі кваліфікації проти Іспанії, вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи

Збірна України в останньому матчі поступилася на виїзді іспанкам. Саме останні й зайняли перше місце з шістьма перемогами у шести матчах і отримали пряму путівку.

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Натомість Команда Горана Бошковича стала другою в групі "F" за підсумками відбіркового турніру, вигравши 4 з 6 матчів. Однак збірна України потрапила до числа 6 кращих команд, які посіли другі місця в своїх групах, відтак отримала путівку на чемпіона Європи.

Євро-2019 відбудеться у Сербії та Латвії.