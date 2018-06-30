Жіноча збірна України з баскетболу успішно кваліфікувалась на Чемпіонат Європи
Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалася для участі у Чемпіонаті Європи з цього виду спорту, що вже у вересні відбудеться у Бухаресті.
У першому матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи, що триває у французькому місті Пуатьє, українська команда обіграла збірну Польщі.
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Результативний поєдинок закінчився з рахунком 19:10 на користь українок.
У наступній зустрічі команда у складі Христини Філевич, Віти Горобець, Дар’ї Завидної та Ганни Ольховик тріумфувала над шведками.
Гра завершилась з рахунком 16:11 і перемогою синьо-жовтої команди.
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 з 4 перемогами впевнено зайняла перше місце у своїй групі і без проблем кваліфікувалась на Чемпіонат Європи.
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалась на ЧЄ-2018