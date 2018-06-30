Жіноча збірна України з баскетболу успішно кваліфікувалась на Чемпіонат Європи

Національна жіноча збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалася для участі у Чемпіонаті Європи з цього виду спорту, що вже у вересні відбудеться у Бухаресті.

У першому матчі відбіркового етапу чемпіонату Європи, що триває у французькому місті Пуатьє, українська команда обіграла збірну Польщі. Дивіться також: "Лос-Анджелес Лейкерс" офіційно представили Михайлюка: фото Результативний поєдинок закінчився з рахунком 19:10 на користь українок. У наступній зустрічі команда у складі Христини Філевич, Віти Горобець, Дар’ї Завидної та Ганни Ольховик тріумфувала над шведками. Гра завершилась з рахунком 16:11 і перемогою синьо-жовтої команди. Вітаємооо!



Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 впевнено виграла всі матчі в групі і з першого місця кваліфікувалась на чемпіонат Європи, змагання якого відбудуться 12-14 вересня в Бухаресті!



Молодці! Вдалої підготовки до Євро!@FIBA @FIBA3x3 pic.twitter.com/NMaR9zpMBO — НОК України (@OlympicUA) 30 червня 2018 р. Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 з 4 перемогами впевнено зайняла перше місце у своїй групі і без проблем кваліфікувалась на Чемпіонат Європи.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 кваліфікувалась на ЧЄ-2018