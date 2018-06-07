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Жіноча збірна України з футболу готується до матчу з віце-чемпіоном Європи

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Аби пробитися на Мундіаль, жіночій збірній України з футболу треба перемогти віце-чемпіона Європи – Данію.

Підопічні Володимра Реви готуються до ключового поєдинку відбору на планетарну першість 2019.

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На виїзді синьо-жовті скандинавкам програли 0:1.

Вони просто мають бути більш збалансованими і догравати моменти на 100 і 1%,
– сказав головний тренер жіночої збірної України з футболу Володимир Рева. 

Україна йде третьою у своїй групі, відстаючи від Данії на 2 очки. Домашня перемога суттєво покращить шанси нашої команди вперше в історії пробитися на чемпіонат світу.

Матч Україна – Данія розпочнеться у п'ятницю, 8 червня, о 19:00 на "Арені-Львів". А 12-го червня наші дівчата зіграють проти лідера групи – Швеції. Путівку на чемпіонат світу гарантує лише перше місце у квінтеті.

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 канал
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