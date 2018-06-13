Жіноча збірна України з футболу перемогла збірну Швеції у відборі на Кубок світу 2019

У матчі групового етапу відбору на Кубок світу з футболу серед жінок, який у 2019 році відбудеться у Франції, збірна України приймала у Львові збірну Швеції. Останні є лідерками групи.

Цей матч міг і не відбутися. Через зливу у Львові гру затримали на 30 хвилин. Весь цей час футболістки чекали, коли перестане падати дощ.

Через зливу на "Арені Львів", гра могла не відбутися

До цієї гри обидві збірні офіційно провели по п'ять поєдинків у групі. Шведки всі свої матчі виграли. Правда одна з перемог в них – технічна, за відмову збірної Данії грати матч. Забитих м'ячів – 15 (без врахування трьох голів за технічну перемогу). Пропустили лише один раз. У той час як в українок було лише дві перемоги, нічия, та дві поразок від данок. Одна з них – доволі дошкульна, адже "синьо-жовті" були розгромлені 1:5 вдома 8 червня. За чотири дні до матчу зі шведками. Тож задля збереження шансів вийти на Кубок світу 2019 року українкам потрібно було будь-що перемагати у цьому матчі.

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На відміну від попереднього матчу, головний тренер збірної України Володимир Рева зробив одну заміну – замість Тетяни Романенко з перших хвилин вийшла Вероніка Андрухів. Решта – без змін. І хоч сайт ФФУ вказував на те, що українки грали за схемою 4-3-3, Андрухів та Овдійчук грали значно глибше до центру поля, залишивши попереду єдину Тетяну Козиренко. Вона намагалася чіплятися за м'яч, боротися з суперницями попереду.

Обидві команди – синьо-жовті, тож на цю гру українки вийшли у жовтій формі, а шведки – у синій.

Форма команда на матч: українки грали у жовтому, шведки – у синьому

Українки цю гру розпочали значно вдаліше, аніж попередню проти Данії. Віддавши ініціативу суперницям, наша збірна вирішила зосередитися на надійній грі у захисті та швидких контратаках. Це могло принести результат вже на 11 хвилині, коли Овдійчук запустили по флангу. Але з її ударом справилася Хедвіг Ліндаль. Ще до цього Андрухів не зуміла догнати діагональний пас.

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Шведки ж подовгу контролювали м'яч, але пройти масований захист українок, який діяв доволі глибоко, не могли. Також у воротах надійно грала Катерина Самсон. У цій грі вона вдало діяла як на виходах, так і на лінії воріт. Саме такої надійності у захисті бракувало у матчі проти данок.

Одна з контратак українок могла принести результат, коли у середині першого тайму на куті поля збили Овдійчук. Однак штрафний удар ні до чого небезпечного не призвів.

Зате вдалося забити на 41 хвилині. Дар'я Апанащенко "запустила" Андрухів по флангу, та обіграла суперниць і відпасувала у штрафний майданчик, де м'яч підхопила та ж Апанащенко. Капітан збірної України обіграла ще двох суперниць і пробила низом по воротах. Ліндаль не зуміла вчасно зреагувати на цей удар і пропустила.

З таким рахунком команди й пішли на перерву.

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На початку другого тайму виникла заминка у грі. В одній з атак після удару Апанащенко Козиренко не встигла до м'яча, і заділа голову воротарки суперниць. Після зіткнення Ліндаль була потрібна допомога медиків. Однак гру шведка продовжила.

У другому таймі українки не грали на утримання рахунку, а почали частіше йти в атаку. Відтак і небезпечні моменти почали виникати значно частіше. Однак голів так і не було. Зате шведки почали грати значно агресивніше та жорсткіше. В одному з таких моментів Нілла Фішер грубо зіграла проти Козиренко і почала кричати на українку. За що отримала жовту картку.

До цього сама Козиренко не зуміла як слід розпорядитися м'ячем, коли українки організували контратаку. Зайва метушня призвела до того, що вона не віддала пас на вільних партнерок, і момент було втрачено.

Наприкінці матчу українки могли подвоїти рахунок. Спочатку Овдійчук мало не втекла сам на сам з воротаркою, однак та зуміла ногою відбити удар українки, а після цього й впіймала добивання від Козиренко. Згодом, у ще одній атаці, Ліндаль не надто вдало відбила м'яч, то лише захисниці винесли його з порожніх воріт після удару Андрухів.

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Єдиного голу збірній Україні вистачило для перемоги над лідерками турнірної таблиці. Вона зберігає шанси на прохід нашої збірної на Кубок світу. Напряму виходить лише переможець групи. Команди, які зайняли друге місце, гратимуть у плей-оф. Поки ж Україна третя з 10 очками. У Швеції та Данії – по 15 балів.

Радість збірної України після перемоги над шведками

Попереду в українок гра на виїзді проти шведок (30 серпня) та домашній матч проти угорок (4 вересня).

Україна – Швеція 1:0

Гол: Апанащенко, 41

Фото: ФФУ