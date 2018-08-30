Жіноча збірна України з футзалу зіграє три матчі відбору на Євро у Черкасах: календар матчів

Черкаси приймуть матчі жіноча збірна України з футзалу у відборі на Євро-2019. З 12 по 15 вересня у місті відбудуться три матчі української збірної, а також решти суперниць у групи 3 основного раунду відбіркового етапу на Євро-2019

Нагадаємо, суперницями нашої збірної стануть Угорщина, Казахстан та Білорусь. Читайте також: Жіноча збірна України з футзалу виборола срібні нагороди на чемпіонаті світу серед студентів Матчі відбудуться з 12 по 15 вересня у ПС "Будівельник" (просп. Хіміків, 50/1). Розклад турніру: 12 вересня

17:00. Казахстан – Білорусь

19:30. Україна – Угорщина 13 вересня

17:00. Угорщина – Казахстан

19:30. Україна – Білорусь 15 вересня

15:30. Угорщина – Білорусь

18:00. Казахстан – Україна