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Жіноча збірна України з футзалу зіграє три матчі відбору на Євро у Черкасах: календар матчів

26 Читать новость на русском
Жіноча збірна України з футзалу
Жіноча збірна України з футзалу / Асоціація футзалу України

Черкаси приймуть матчі жіноча збірна України з футзалу у відборі на Євро-2019. З 12 по 15 вересня у місті відбудуться три матчі української збірної, а також решти суперниць у групи 3 основного раунду відбіркового етапу на Євро-2019

Нагадаємо, суперницями нашої збірної стануть Угорщина, Казахстан та Білорусь.

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Матчі відбудуться з 12 по 15 вересня у ПС "Будівельник" (просп. Хіміків, 50/1).

Розклад турніру:

12 вересня
17:00. Казахстан – Білорусь
19:30. Україна – Угорщина

13 вересня
17:00. Угорщина – Казахстан
19:30. Україна – Білорусь

15 вересня
15:30. Угорщина – Білорусь
18:00. Казахстан – Україна

Теги: Новини спорту Футзал Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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