Жіноча збірна України з хокею здобула історичну перемогу у кваліфікації чемпіонату світу

У ПАР відбувся перший тур кваліфікації до чемпіонату світу в Дивізіоні 2Б, де в цьому році вперше в історії дебютує жіноча збірна України з хокею. Суперницями наших дівчат в першому ж матчі стали господарки турніру, збірна ПАР.

Рахунок у цій грі відкрили саме українки. Перша шайба нашої команди на рахунку Владислави Скащук.

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Під час другого періоду наші хокеїстки Владислава Скащук та Дар’я Цимиренко закинули дві шайби без відповіді. У підсумку матч завершився перемогою українок з рахунком 3:1.

Попереду у збірної України матчі з командами Бельгії, Болгарії і Гонконгу. Відбірковий турнір триватиме до 18 січня.

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