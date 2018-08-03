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Жіноча збірна України з поразки стартувала на Євробаскеті-2018

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Збірна України U-18 поступилася Білорусі
Збірна України U-18 поступилася Білорусі / ФБУ

Жіноча збірна України U-18 розпочала чемпіонат Європи з поразки від Білорусі.

Команда Білорусі домінувала на майданчику і тільки збільшувалавідрив у рахунку, зокрема завдяки солідному відсотку триочкових (8/19). Програвши усі чотири чверті, збірна України поступилась з рахунком 52:80. Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України.

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Кращими у складі нашої команди стали Яна Рабчук, у якої 17 очок 6 підбирань, а також Юлія Гутевич – 11 очок, 9 підбирань та 3 передачі. У білорусок виділялася Ксені Малашка, у якої набір з 24 очок, 15 підбирань, 4 передач, 4 перехоплень та 3 блок-шотів.

Збірна України свій другий матч на турнірі зіграє у суботу, 4 серпня, о 16:45 проти команди Косово.

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Теги: Новини спорту Баскетбол Збірна України з баскетболу
Джерело: 24 Канал
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