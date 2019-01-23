Жіноча збірна України з волейболу отримала суперників на Євро-2019

У турецькому Стамбулі відбулося жеребкування жіночого чемпіонату Європи, за підсумками якої збірна України потрапила в групу В.

Суперницями збірної України стали команди Польщі, Італії, Бельгії, Португалії та Словенії.

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Нагадаємо, Чемпіонат Європи триватиме з 23 серпня по 8 вересня в чотирьох країнах – Туреччині, Польщі, Угорщині та Словаччині. Українки свої матчі гратимуть у Польщі.

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