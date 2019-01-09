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      Жіноча збірна України з волейболу перемогла у останньому матчі відбору на Євро-2019

      127 Читать новость на русском
      Жіноча збірна України з волейболу
      Жіноча збірна України з волейболу / cev.eu

      У середу, 9 січня, жіноча збірна України з волейболу зіграла останній матч відбору на Чемпіонат Європи 2019 року. Суперницями українок були представниці Норвегії.

      Цей матч не мав жодного турнірного становища. Адже ще у попередньому матчі проти збірної Чорногорії Україна забезпечила собі друге місце у групі та потрапляння на Чемпіонат Європи 2019 року

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      Та матч проти норвежок на виїзді українки теж виграли. Хоча і не без проблем. Особливо у другому сеті, коли «синьо-жовті» були попереду 16:14, після чого дозволили суперницям набрати сім очок поспіль, а у підсумку виграти сет.

      Та у третьому та четвертому сеті представниці збірної України довели свою майстерність. У підсумку перемога 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 25:11).

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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