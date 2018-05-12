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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Жіноча збірна України з волейболу стала переможцем домашнього турніру

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Жіноча збірна України з волейболу здобула вольову перемогу над командою Білорусі і стала переможцем домашнього турніру – 3:2.

12 травня, пройшли заключні матчі ІІ міжнародного турніру присвяченого 356-ій річниці Івано-Франківська.

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Збірна України з волейболу продемонструвала свій характер у товариському матчі проти білорусок, в рамках підготовки до нового сезону Євроліги. Господарки Івано-Франківського паркету програли стартові дві партії, утім зуміли дати гідну відсіч. 

Жіноча збірка з волейболу
Українська жіноча збірна з волейболу

Загалом, жіноча збірна України здобула дві перемоги. У перший день змагань українки здобули "суху" перемогу над збірною Швеції. Другий суперник нашої команди, збірна Білорусі, виявився сильнішим. Але підопічні Гарія Єгіазарова програючи по партіям 0:2, змогли зібратися та вирвати перемогу на тай-брейку.

Продовження свята на день міста франківська публіка чекала від чоловічої збірної, якій також протистояли наші північні сусіди. Утім із подвійним тріумфом господарів не склалось. Українці не зуміли виграти бодай партії, рахунок 0:3.

Теги: Новини спорту Новини України Новини Білорусі Новини Івано-Франківська
Джерело: 24 Канал
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