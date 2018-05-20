Жіноча збірна України з волейболу стартувала із поразки на Євролізі
Жіноча збірна України з волейболу не зуміла взяти гору над командою Азербайджану у стартовому турі нового сезону Євроліги.
У Баку наші дівчата упевнено виграли дебютну партію – 25:16. Але надалі повністю віддали ініціативу суперницям. Три наступні сети залишились за господарками паркету.
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Першої перемоги від українок чекаємо у найближчу середу, 23 травня, в гостях у команди Болгарії.
А вже у неділю, 20 травня, в боротьбу за титул чемпіона Євроліги вступає наша чоловіча збірна – українців приймають турки.
Джерело: 24 Канал
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