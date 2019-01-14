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      Жіноча збірна України здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації чемпіонату світу

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      Жіноча збірна України з хокею
      Жіноча збірна України з хокею

      У ПАР відбувся другий тур кваліфікації до чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 2Б, де в цьому році вперше в історії дебютує жіноча збірна України з хокею. Суперницями наших дівчат стала збірна Болгарії.

      Болгарія – Україна 1:5 (0:3; 0:0; 1:2)

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      У матчі другого туру команда Вадима Радченка здобула впевнену перемогу над Болгарією, для якої це був перший матч на турнірі, з рахунком 5:1.

      Вже у першому періоді українки відправили у ворота Катрін Станкової три шайби і зробили суттєву заявку на перемогу. У другому ігровому відрізку голів не забивали, а в третьому періоді українки організували ще дві шайби, на що хокеїстки балканської збірної відповіли тільки одним взяттям воріт Вікторії Ткаченко.

      Дублем у складі української команди відзначилася Олена Ткачук, яка в сумі набрала 3 (2+1) очки за результативність. Асистентський хет-трик на свій рахунок записала Єлизавета Рябкіна, а Юлія Добровольська заробила 2 (1+1) очки за результативність.

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      Таким чином, після двох матчів на турнірі в Кейптауні збірна України набрала максимальні 6 очок і очолила турнірну таблицю.

      Наступний матч на турнірі жіноча збірна України зіграє 16 січня проти Бельгії. Початок зустрічі – о 18:00.

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      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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