Жіноча збірна України здобула другу поспіль перемогу у кваліфікації чемпіонату світу

У ПАР відбувся другий тур кваліфікації до чемпіонату світу з хокею в Дивізіоні 2Б, де в цьому році вперше в історії дебютує жіноча збірна України з хокею. Суперницями наших дівчат стала збірна Болгарії.

Болгарія – Україна 1:5 (0:3; 0:0; 1:2)

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У матчі другого туру команда Вадима Радченка здобула впевнену перемогу над Болгарією, для якої це був перший матч на турнірі, з рахунком 5:1.

Вже у першому періоді українки відправили у ворота Катрін Станкової три шайби і зробили суттєву заявку на перемогу. У другому ігровому відрізку голів не забивали, а в третьому періоді українки організували ще дві шайби, на що хокеїстки балканської збірної відповіли тільки одним взяттям воріт Вікторії Ткаченко.

Дублем у складі української команди відзначилася Олена Ткачук, яка в сумі набрала 3 (2+1) очки за результативність. Асистентський хет-трик на свій рахунок записала Єлизавета Рябкіна, а Юлія Добровольська заробила 2 (1+1) очки за результативність.

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Таким чином, після двох матчів на турнірі в Кейптауні збірна України набрала максимальні 6 очок і очолила турнірну таблицю.

Наступний матч на турнірі жіноча збірна України зіграє 16 січня проти Бельгії. Початок зустрічі – о 18:00.

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