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ДТП В ПОЛЬЩІ З УКРАЇНЦЯМИ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ СКАСУВАННЯ СПОЛУЧЕННЯ З РОСІЄЮ

Жіноча збірна з волейболу перемогла Чорногорію

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Збірна України з волейболу обіграла чорногорську команду у відборі до Євро-2019.

Жіноча волейбольна національна команда здобула другу перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи.

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15 серпня вони розгромили норвежок, а тепер підопічні Гарія Єгіазарова впевнено обіграли суперниць із Чорногорії. Для перемоги українкам знову вистачило трьох сетів.

22 серпня збірна України зіграє в Запоріжжі зі збірною Греції. На чемпіонат Європи вийдуть дві кращі команди групи.

Теги: Новини спорту Волейбол
Джерело: 24 Канал
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