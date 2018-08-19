Жіноча збірна з волейболу перемогла Чорногорію

Збірна України з волейболу обіграла чорногорську команду у відборі до Євро-2019.

Жіноча волейбольна національна команда здобула другу перемогу у кваліфікації чемпіонату Європи.

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15 серпня вони розгромили норвежок, а тепер підопічні Гарія Єгіазарова впевнено обіграли суперниць із Чорногорії. Для перемоги українкам знову вистачило трьох сетів.

22 серпня збірна України зіграє в Запоріжжі зі збірною Греції. На чемпіонат Європи вийдуть дві кращі команди групи.